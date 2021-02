A princesa das Astúrias, Leonor, vai estudar nos próximos dois anos letivos (2021-2022 e 2022-2023) no Reino Unido.

A filha mais velha dos reis de Espanha fará parte do programa de estudos do Bacharelado Internacional da United World Colleges (UWC), no UWC Atlantic College. A grande novidade foi confirmada num comunicado oficial por Filipe e Letizia na manhã desta quarta-feira.

A princesa Leonor, de 15 anos, passou pelo processo seletivo exigido pelo Comitê Espanhol da United World Schools Foundation (UWC Espanha), que consiste em uma fase inicial de pré-seleção, desenvolvida de forma anônima por cada candidata, e uma fase final, realizada eletronicamente com diferentes testes.

O programa acadêmico é desenvolvido em dois cursos e terá por base disciplinas de ciências e literatura. Leonor deverá começar esta nova etapa do seu percurso académico entre agosto e o início de setembro, em regime de internato.

O custo deste bacharelado internacional será pago integralmente pelos reis com seu subsídio anual.

Leia Também: Fernando Tordo internado com Covid-19