Diogo Piçarra e Mel Jordão estiveram nas Maldivas para desfrutarem de uma lua-de-mel inesquecível. Agora, todos os detalhes serão conhecidos pelos fãs.

Nas redes sociais, Júlia Pinheiro revelou que o casal vai estar no programa das tardes da SIC para uma entrevista onde irá falar sobre o enlace e a viagem romântica que os dois fizeram.

"Depois do casamento com Diogo Piçarra, Mel Jordão vem diretamente da lua-de-mel ter comigo para contar tudo sobre as emoções dos últimos dias! Uma conversa em primeira mão e cheia de aventuras! Não pode perder", pode ler-se.

Ora veja:

Leia Também: Mel Jordão impressiona fãs ao revelar novas fotos do seu casamento

Leia Também: O reencontro de Diogo Piçarra e Mel Jordão com a filha após a lua-de-mel