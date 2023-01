Diogo Marques está a dar que falar depois de ter sido protagonista de um gesto solidário.

O ex-concorrente do 'Big Brother' decidiu oferecer uma cama e um colchão a um dos seus seguidores das redes sociais. A escolha, confessou o próprio, recaiu sobre uma família que está a passar por algumas necessidades.

"Acabei por dar a cama a um casal com uma filha que não tinham sítio onde dormir, estavam a dormir no chão. Tocou-me imenso, nem pensei duas vezes. Foram as pessoas que escolhi para oferecer", explicou.

De seguida, Diogo mostrou-se ainda disponível para ajudar outras pessoas com necessidades semelhantes.

Veja na galeria o vídeo publicado por Diogo Marques.

