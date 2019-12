Diogo Amaral quis esta terça-feira, dia 16, partilhar com os seus seguidores do Instagram quais as horas que mudaram para sempre a sua vida. Neste caso, as horas exatas a que os seus dois filhos, Mateus e Oliver, nasceram.

Mateus, fruto do relacionamento com Vera Kolodzig, nasceu há cinco anos, no dia 25 de setembro, quando o relógio marcava 11h11.

Já o bebé Oliver, resultado do namoro com Jessica Athayde, veio ao mundo no dia 8 de junho deste ano, às 19h41.

