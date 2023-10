Antes de terminar o seu domingo, Diogo Amaral fez questão de partilhar com os seguidores da sua página de Instagram várias imagens que 'relatam' o seu fim de semana.

Cada fotografia contou com uma descrição do ator, que aproveitou os dias para estar com a família.

Junto do filho mais novo, Oliver, de Jessica Athayde e dos patudos, é assim que pode ver Diogo Amaral nas referidas fotografias que estão agora na galeria (com a legenda do ator para cada uma delas).

De recordar que Diogo Amaral é um dos participantes do 'Hell's Kitchen Famosos', da SIC.

