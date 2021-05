Diogo Amaral terminou a semana com uma publicação carinhosa na sua página de Instagram.

O ator destacou um registo em que aparece acompanhado pelos dois filhos - Mateus, de seis anos, fruto da relação com Vera Kolodizg, e Oliver, que está prestes a completar dois e que nasceu do relacionamento com Jessica Athayde -, mas não só. Na imagem aparece ainda Lobo, o cão que adotou o ano passado.

"Esta fotografia", escreveu apenas na legenda da partilha que evidenciou a relação cúmplice que tem com os seus três amores.

