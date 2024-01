Diogo Amaral foi um dos convidados de Manuel Luís Goucha do programa desta terça-feira, 16 de janeiro. O ator foi falar da sua nova personagem na novela 'Cacau', da TVI, que estrou ontem, 15 de janeiro.

Questionado sobre como lida com as críticas nas redes sociais, sobretudo no Instagram, o ator afirmou que dá uma "importância relativa".

"É uma ferramenta de trabalho, um meio de comunicação, divirto-me muito com o Instagram", notou, evidenciando o seu lado de "palhaço".

Mais à frente, e lembrando um dos últimos projetos em que participou - 'Hell's Kitchen', Diogo recordou as críticas de que foi alvo por parte de Maria Vieira por ter dado um beijo na boca ao chef Ljubomir Stanisic.

"Quem ficou muito indignada com isso foi a Maria Vieira", disse Diogo Amaral.

"Opá, não dês importância, não vale a pena", aconselhou o apresentador.

"Não é ela que escreve, é alguém por ela, mas não tem importância", disse ainda.

Leia Também: Diogo Amaral 'mete-se' com Maria Vieira. "Para não ofender"