Em casa de Jessica Athayde é dia de festa. A atriz completa 35 anos esta segunda-feira, dia 21 de dezembro, data que foi assinalada logo pela manhã na página de Instagram de Diogo Amaral.

"Uma coisa que todo o ser humano tem em comum é o primeiro som que ouve. O bater do coração da mãe. Este ritmo contínuo é a primeira ligação que cada um de nós conhece, não com as nossas mentes, mas sim com o nosso coração. É nele que encontramos o conforto e a segurança, mesmo nos sítios mais sombrios. É o que nos une e o que nos 'quebra' quando estamos separados. O coração tem a sua própria magia: o amor", escreveu o ator na legenda de uma fotografia de Jessica com o filho.

Recorde-se que os atores têm um filho em comum, o pequeno Oliver, de um ano.

