Diogo Amaral regressou ao trabalho no segundo dia de 2020 para as gravações da novela 'Terra Brava', da SIC. Porém, este não foi um dia particularmente fácil para o ator.

Tal como revelou nas suas redes sociais, este encontra-se com gripe.

"Hoje foi dia de retomar as gravações com uma simpática gripe. Já em casa... o Lobo é o meu enfermeiro", contou o ator na legenda de uma foto onde recebe carinho do seu 'cãopanheiro'.

