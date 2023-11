Vítor Silva Costa usou a sua conta no Instagram para partilhar quatro fotografias suas, todas imagens captadas no espelho do elevador.

As fotos terão sido tiradas em dias diferentes, uma vez que os visuais que o ator usa são também distintos em todas as fotografias. Quem aproveitou para fazer uma piada com o facto de as imagens terem sido todas captadas no mesmo local foi Diogo Amaral.

""Ficaste fechado no elevador?", questionou, ao que Vítor respondeu também em tom divertido.

"Fiquei. Tenho sempre comigo várias mudas de roupa para qualquer eventualidade. Vem salvar-me", escreveu.

© Instagram

