"Disney Plus Portugal, uma alma silenciosa", é desta forma que Dino D'Santiago dá início a uma publicação onde denuncia o silêncio da empresa perante a petição assinada por milhares de pessoas para que seja feita uma nova versão do filme 'Soul' em português.

A motivar a petição acima referida, recorde-se, está o facto de a versão portuguesa da trama, a primeira da Disney com um protagonista negro, ter sido dobrada maioritariamente por artistas brancos - tendo sido Jorge Mourato o escolhido para dar voz ao protagonista. Algo que não aconteceu na versão original, nem nos restantes países onde o filme foi dobrado.

"Aqui estamos 17.572 assinaturas depois para denunciar este silêncio por parte da Disney PT, para dizer que esta atitude pouco nobre está a ter o seu Eco nos jornais e plataformas de referência nacional e internacional", realça Dino D'Santiago, que cita publicações como o The New York Times e IndieWire, nos EUA, Le Figaro, em França, ou Hugo Gloss, no Brasil.

Também em Portugal "foram muitas as plataformas a denunciarem esta atitude", refere.

O cantor informa ainda que "as assinaturas já seguiram para o CEO dos Estúdios da Disney Studios nos USA e será entregue o dossier com as 17.572 assinaturas à Embaixada dos USA [Estados Unidos da América] em PT [Portugal], pelas mãos da empresária e activista Myriam Taylor".

"Tudo isto para que no Futuro a Equidade de oportunidade seja mais do que uma ação de charme ou um assunto Tabu", completa.

