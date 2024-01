Dina Aguiar, um dos rostos mais conhecidos da RTP1, esteve hoje, 31 de janeiro, no programa 'Dois às 10', da TVI, à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.

Um dos assuntos abordados foi o seu relacionamento amoroso. A jornalista revelou que não vive com o namorado, pois este trabalha em Vila Nova de Foz Côa como médico.

"Não estava à espera, nem andava à procura", notou a comunicadora.

"Quando tu trabalhas a harmonia dentro de ti e o bem-estar, energeticamente vais atrair as pessoas que estão em sintonia com a tua energia", disse, referindo que está em perfeita sintonia com o companheiro.

