A digital influencer Lívvia Bicalho e o namorado, Rafael Ribeiro, foram encontrados sem vida esta quarta-feira, 21 de abril, no apartamento onde viviam em João Monlevade, Minas Gerais.

Sabe-se que as autoridades foram chamadas ao local por volta das 13 horas [hora local] na sequência da vizinhança ter ouvido disparos que se seguiram a uma discussão do casal.

Segundo o G1, a polícia acredita que o homem terá matado a companheira a tiro e suicidou-se de seguida.

Lívvia Bicalho, de 37 anos, era conhecida pela produção de conteúdos nas redes sociais, onde contava com 90 mil seguidores. A última publicação em que aparece junto do namorado foi partilhada a 4 de março, no dia de aniversário de Rafael.

"Sabes que sempre estarei ao teu lado e farei dos teus sonhos os meus sonhos também. [...] Amo-te", escreveu na legenda da dita publicação.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

