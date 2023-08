"Esta publicação é uma denúncia". Foi com estas palavras que Lourenço Henriques começou a partilha que fez na sua página de Instagram onde compara preços de produtos iguais vendidos em estabelecimentos diferentes.

"Há pouco tempo, o produto Kellog's All Bran era vendido em embalagens de 500g, com um preço superior a 4,00€, nos hipermercados Continente. Ontem apercebi-me de que o peso das embalagens tinha sido reduzido para 375g, mantendo o preço superior a 4,00€, mais concretamente 4,39€. Dir-se-ia que é a inflação", destacou.

"Dirigi-me ao balcão de informações, onde dois funcionários do Continente prontamente me disseram que é uma política legal da marca, chamada 'shrinkage', com a qual reduzem o peso para manterem o preço", relatou.

"Hoje, na mesma localidade, calhou ir a outra loja, mais pequena, não pertencente a qualquer das grandes cadeias de distribuição. O preço do mesmo produto, com o mesmo peso, era 2,99€. 1,40€ mais barato. Creio que 32% mais barato. 32%! Em que é que isto se traduz nas margens do Continente? Por acaso também espreitei os cafés Dolce Gusto, que no Continente custam mais de 6,00€ e nesta outra loja estão a 5,25€", contou.

"Como é que uma grande superfície, que encomenda quantidades de produto infinitamente superiores aos pequenos comerciantes, cobra tão mais caro? Façam-me o favor de não me tentarem enganar e de não me atirarem areia para os olhos", comentou, por fim.

