Embora seja o mesmo formato, as diferenças são abismais. As versões de ‘Big Brother’ no Brasil e em Portugal têm uma grande distância entre elas – e não falamos apenas do Oceano Atlântico.

Bastava olhar para o prémio final para perceber que em (quase) nada estas edições do reality show são iguais. Se por cá, o mais recente vencedor do programa, Miguel Vicente, arrecadou pouco mais de 37 mil euros, o valor que o vencedor do 'Big Brother Brasil' ('BBB') leva para casa é de 1 milhão e meio de reais (mais de 271 mil e 900 euros).

A pensar na estreia de mais uma edição deste programa no país do samba, que acontece já na noite de hoje, dia 16 de janeiro, o Fama ao Minuto decidiu reunir as maiores diferenças entre as versões brasileira e portuguesa deste que continua a ser, inevitavelmente, o maior reality show do mundo.

Todas as marcas querem fazer parte

Em primeiro lugar, e como não podia deixar de ser, é em relação ao investimento que se regista uma das maiores diferenças. No Brasil, o 'Big Brother' recebe milhões de reais de patrocinadores e quase todas as marcas desejam fazer parte do reality show. Algumas das provas, determinantes para o curso do jogo, são mesmo pagas por alguns dos anunciantes e os logótipos, bem como os produtos ou os serviços que os mesmos oferecem, são exibidos durante todo esse momento.

Também isto aconteceu com alguma regularidade na mais recente edição portuguesa do programa, o que mostra uma tentativa de pôr em prática algumas das ideias que lá fora já são uma realidade há algum tempo.

O programa começa muito antes de começar

Sim, leu bem. A nova edição do 'Big Brother Brasil' só estreia esta segunda-feira, mas o formato começou várias semanas antes. Num primeiro momento, quatro candidatos a participantes foram inseridos numa 'casa de vidro', localizada num centro comercial da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e foi por lá que durante três dias tentaram fazer acreditar os espectadores de que seriam uma mais-valia para o programa. Desses quatro, apenas dois garantiram lugar na estreia.

Outra curiosidade interessante é a data de anúncio dos participantes. Por cá, ficamos a saber quais são as pessoas que vão fazer parte do programa quando o mesmo começa. No Brasil, os concorrentes foram anunciados durante os intervalos dos vários programas da Globo durante a passada quinta-feira, dia 12 de janeiro, precisamente quatro dias antes da estreia do ‘BB’.

Famosos vs Anónimos

Uma das maiores diferenças entre Portugal e Brasil no que a este reality show diz respeito tem que ver com a escolha dos concorrentes. No nosso país, a maior parte das edições do programa reúne apenas pessoas desconhecidas, embora algumas já tenham juntado somente figuras públicas. Ainda assim, o que aconteceu na última edição de 2022 é o que acontece sempre no 'BBB': metade do grupo de concorrentes é composto por caras conhecidas do público, a outra metade por pessoas completamente novas para os espectadores.

Para que perceba melhor, a nova edição do ‘Big Brother Brasil’ terá 22 concorrentes, sendo que 10 destes são famosos e 12 eram totalmente desconhecidos – até terem sido anunciados.

O respeito pelo formato

Foram muitos os ex-concorrentes dos reality shows portugueses que já se queixaram de terem sofrido atos de preconceito após a saída do programa. A verdade é que algumas das pessoas que optam por entrar são, posteriormente, rotuladas e, em algumas situações, não conseguem mesmo desvincular-se daquilo que fizeram dentro do jogo.

No Brasil, o cenário é diferente. O 'Big Brother' é um verdadeiro fenómeno e os concorrentes tornam-se ídolos para uma boa percentagem da sociedade. Prova disso mesmo é o número de seguidores que ganham assim que são anunciados. O gshow, site que pertence à Globo, anunciou que os participantes desta nova edição já ganharam, juntos, mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais.

Sem galas ao domingo

O domingo é o ponto alto de cada semana no 'Big Brother' em Portugal, o que não se verifica no Brasil. Por lá, não só não existem galas, como o dia da semana em que acontecem as eliminações varia de edição para edição.

A assumir a condução do programa está Tadeu Schmidt e, ao contrário do que acontece no nosso país, o histórico de apresentadores do programa é dominado por homens. Apenas uma edição do 'BBB' foi conduzida por uma mulher: Marisa Orth esteve ao comando da primeira temporada, em 2002, dois anos depois da estreia do formato na TVI, com Teresa Guilherme.

A 'mansão' mais vigiada do país

Os concorrentes brasileiros ficam instalados no que por cá poderíamos considerar uma mansão. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a 'sede' do programa não se situa no Projac, os estúdios da Globo, mas sim no Morro da Pedra Negra, uma área de mata da região do Rio de Janeiro.

Todas as 23 edições do ‘Big Brother Brasil’ aconteceram na mesma casa, ainda que a decoração seja completamente renovada em cada uma delas.

Uma edição por ano

Em 2022, Portugal teve quatro edições deste reality show. No Brasil, isto seria impensável. A Globo transmite apenas uma edição do programa por ano, exceção aberta apenas em 2002, ano em que foram para o ar duas temporadas seguidas. Quanto à duração, encontramos um ponto de convergência: ambas as versões do reality estão no ar aproximadamente três meses.

Depois disto, importa notar que a 23.ª edição do 'BBB' estreia às 22h35 desta segunda-feira, dia 16 de janeiro (hora local), o que significa que poderá acompanhar tudo à 01h35 de terça-feira (hora portuguesa). Por cá, a transmissão do programa só acontece na Globoplay.

