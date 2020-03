Iva Domingues aproveitou a quarentena para ver e rever alguns dos seus filmes de eleição. Esta terça-feira, dia 31, o destaque da apresentadora vai para 'Judy: Judy Garland muito longe do arco-íris' - um filme sobre os últimos anos de vida de Judy Garland, que conta com Rennée Zellweger como protagonista.

"Foi quando esta cena chegou ao fim que, lavada em lágrimas, soube que o Óscar de melhor actriz já não escaparia a Rennée Zellweger (Judy Garland). Hoje, no meu isolamento voluntário, sinto que este momento é tão maior do que só uma belíssima cena de cinema", declarou a Iva ao partilhar com os fãs um pedaço da cena que tanto a emocionou.

Veja o vídeo abaixo:

Leia Também: Iva Domingues de "coração apertado" com filha nos EUA