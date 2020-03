Iva Domingues 'regressou' à estação que foi a sua casa durante vários anos para falar com Manuel Luís Goucha, no programa 'Você na TV', através de uma videochamada, esta terça-feira.

Em conversa com o colega, a apresentadora, que está neste momento a trabalhar no Canal 11, falou sobre a pandemia do novo coronavírus, explicando que está longe da filha, Carolina, que se encontra nos Estados Unidos.

"Muitos têm o coração apertado neste momento porque estamos longe [dos nossos entes queridos]. Eu, por exemplo, o meu coração está mais apertado, falo com ela mais do que uma vez por dia, mas tenho uma mãe de 96 anos na sua casa em Coimbra, e tu tens uma filha do outro lado do atlântico", começou por dizer Goucha a Iva.

Em resposta, Iva Domingues afirmou que a filha "está bem, a fazer isolamento social". "Está um bocadinho triste porque não pode estar comigo, não pode ir às aulas...", acrescentou, frisando que Carolina "está segura e que falam todos os dias, várias vezes".

"Já que eu não estou a trabalhar agora e ela não tem aulas, dá para falar mais vezes, apesar das oito horas de diferença de horário", continuou.

Apesar de estar longe, Iva faz questão de acompanhar o máximo possível a filha e certificar-se de que está tudo bem com a sua menina.

"É muito difícil ser mãe à distância. Obviamente que todos os dias me deito com o coração apertado, mas acredito que ela é muito responsável", desabafou, destacando que a filha tem "cumprido todas as indicações da Direção de Saúde americana".

Carolina está neste nos Estado Unidos a seguir o seu sonho e a estudar cinema. Percurso escolar que "tem corrido muito bem".

Entretanto, Iva Domingues regressou a casa da mãe, em Braga, como a própria confirmou em conversa com Goucha. "Voltei porque sabia que teria de ficar isolada. [...] Vim há mais de duas semanas ter com a minha mãe porque ela tem sido um apoio e eu o apoio dela", referiu.

