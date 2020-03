Foi pouco antes de terminar o direto com Iva Domingues, no Instagram, que Ângelo Rodrigues acabou por ser o alvo do amigo e colega de casa, Tiago Paiva, que, inesperadamente, partiu um ovo em cima da cabeça do ator. Um momento que suscitou muitas gargalhadas. No entanto, não ficou por aqui.

Durante a conversa entre o ex-casal, ambos falaram da pandemia do novo coronavírus. Um direto que terminou com uma mensagem de Iva Domingues a todos os portugueses.

"Fiquem em casa, não sejam idiotas, não sejam palermas, egoístas. Aprendam com o que se está a passar em Itália. [...] Estou muito orgulhosa dos portugueses porque têm ficado em casa. Hoje os números foram animadores, há esperança, mas, por favor, quem ainda não percebeu, digam aos avós ou a quem ainda não percebeu que tem de ficar em casa. É só mais um bocadinho, mas vamos conseguir. Sou otimista! E resistir é vencer", disse a apresentadora.

