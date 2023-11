Numa nova aventura, desta vez por Hiriketiya, no Sri Lanka, Diana Nicolau mostrou aos seguidores algumas imagens do local onde está a dormir, partilhando alguns detalhes sobre o mesmo.

"Gostava de vos falar deste sítio entre a selva e o mar, onde pago cinco euros por cama neste dormitório misto, das minhas noites a ser comida pelas formigas, das manhãs em que os macacos me roubam comida, e das trancas manhosas que ponho no armário para não abrirem tudo mal viro as costas", começou por relatar.

"Do dragão-de-komodo que anda aqui pelo jardim e que insiste em atravessar-se à minha frente sempre que tenho vontade de ir à casa de banho, dos duches de água fria ao relento a ver a lua cheia, das aulas de surf que ainda não fiz porque me magoei no joelho, dos 30.° graus que fazem aqui dia e noite, da comida da Mamma que me vai fazer levar mais uns cinco quilos na bagagem de regresso - pelo menos três já cá cantam", acrescentou.

"Da minha mudança de planos que veio depois de pensar cá pra mim 'olha lá, então e se tu ficasses mais um mês e fosses para a Índia já que estás tão perto?', e logo a seguir pensar 'dás um saltinho a Goa, arranjas lá uma família portuguesa para te acolher no Natal, vais à Índia fazer um vipassana e depois ainda vais ao Vietname'", enumerou depois.

"E pronto, assim será. Acho eu, porque também achava que o telefone mergulhado em arroz resolvia este problema e não resolveu. De maneiras que, meus queridos, o conteúdo nublado que vos apresento nestas lindas fotos é o que temos na carta para os próximos tempos. Vou entender isto como um sinal do universo ou do Buda ou da Pequena Sereia para ficar uns tempos afastada daqui e andar só de pé na areia e livro na mão", disse depois, juntando algumas fotografias. Veja na galeria.

Uma partilha que chega depois da aventura que passou para chegar ao local, tendo optado por viajar num autocarro durante cinco horas, sentada no chão do veículo.

Leia Também: Filipa Nascimento recorda viagem pelas Maurícias