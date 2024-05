Diana Lucas esteve no 'Goucha', da TVI, e não deixou de ser questionada sobre a tragédia pela qual a família passou.

A irmã de Ivo Lucas recordou o acidente que vitimou Sara Carreira, explicando que foi 'essencial' a "bolha" que sempre tiveram. De recordar que Ivo Lucas era quem conduzia o carro onde seguia a filha de Tony Carreira.

"Existe uma bolha que nós sempre tivemos. Sempre fomos muito unidos. [...] Os meus pais para ondem iam, nós íamos. E esse relacionamento sempre fez com que os laços fossem muito fortes. Numa altura mais frágil, o primeiro passo é: 'ok, vêm todos para cá para minha casa'", recordou, lembrando que na altura o agora ex-marido e pai da filha "estava em missão", uma vez que é militar.

"Caímos, obviamente, mas fomo-nos segurando todos uns aos outros", confessou, admitindo também que foram três anos de "grande fragilidade".

"É delicado para mim e é complicado falar sobre o assunto, e também não gosto de falar", desabafou, isto porque, após o acidente, Diana Lucas deixou de ser a artista para passar a ser a irmã de Ivo Lucas.

"Isso é que se torna complicado. Ao fim ao cabo existem carreiras distintas, havia pessoas que não sabiam que nós éramos irmãos e passaram a saber que somos. Tudo aconteceu numa fase em que estava a lançar um novo single, escrito por mim e por ele, e de repente tenho de parar com a promoção, porque o ir à televisão, ou estar na televisão naquela altura, o assunto era o mesmo", explicou.

Após ser questionada por Manuel Luís Goucha, Diana Lucas partilhou que o irmão encontra-se agora "bem" e "calmo".

Além do trágico acidente, que ocorreu em dezembro de 2020, o ano seguinte ficou marcado pelo seu divórcio... e o dos pais. Diana Lucas contou que se separou ao mesmo tempo que os pais. "Eu sentei-me à mesa e disse que me ia divorciar, e eles [os pais] disseram que também se iam divorciar. A partir daí, deixei de pensar no meu divórcio porque só me foquei no divórcio dos meus pais", disse.

Ainda sobre a separação dos pais, confessou que é algo que ainda lhe "custa". "Não sei se alguma vez irei ultrapassar. Aceito e só quero que eles sejam felizes, e sei que o são, e nós continuamos na mesma bolha", acrescentou.

Diana Lucas destacou também que o ex-marido é o seu "melhor amigo". Em relação aos motivos da sua separação, em 2021, partilhou: "Talvez muito tempo separados, talvez muito tempo cada um no seu espaço, e acho que cada um de nós aprendeu a viver à sua maneira". A artista garantiu ainda a tragédia que aconteceu em 2020 "não afetou". Veja aqui.

"Obviamente que passar por tudo sozinha fez com que sentisse que sozinha conseguia muita coisa, e não sei se, talvez, tenha aprendido a lidar com muita coisa sozinha... Talvez seja isso. Mas aquilo que construímos hoje é muito mais forte do que, se calhar, o nosso próprio casamento. A nossa filha é feliz", desabafou ainda, realçando que, por exemplo, no Natal continuam "a sentarem-se todos à mesa". "Porque somos família e seremos sempre. A família para mim é tudo", afirmou.

