Ivo Lucas publicou na sua página de Instagram um vídeo com várias imagens das férias que desfrutou com a namorada, Joana Aguiar, no Brasil.

Na publicação, entre as imagens, podemos ver uma fotografia igual à que Joana Aguiar publicou anteriormente na sua página onde se destacam duas cadeiras na praia. Veja abaixo.

De recordar que foi durante as férias no Brasil que foi revelada a primeira fotografia do casal, tendo sido Enzo Celulari a partilhar a foto na sua página de Instagram. Imagem que foi depois muito comentada.

