Recentemente foi divulgada a 'primeira' fotografia de Ivo Lucas e Joana Aguiar. Enzo Celulari (filho de Cláudia Raia e Edson Celulari) publicou na sua página de Instagram uma fotografia do casal, que está no Brasil, e a imagem não tardou a ficar em destaque. O tema foi comentado no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. "O Enzo, entretanto, apagou a publicação mas a fotografia já estava a correr os sites", explicou Liliana Campos. "[...] O Enzo até dedicou umas bonitas palavras a este casal lindo, mas a verdade é que os dois nunca foram assumidos, nunca falaram sobre a relação, nunca partilharam nada a não ser algumas viagens que têm feito. Fico muito feliz por os ver juntos", comentou Hugo Mendes. "E o facto de o Enzo ter apagado logo mostra que eles continuam a não querer que isto seja [público]", acrescentou Liliana Campos. "Agora posso [dizer] porque toda a gente já sabe que eles estão juntos, [mas] na altura da novela 'Lua de Mel' eles já estavam juntos - na novela que eu fiz há um ano e tal. Não compreendo. Muito sinceramente, acho que o motivo pelo qual eles não aparecem juntos, para mim, não faz sentido", destacou de seguida Sara Norte. "O Ivo é um rapaz jovem. Apesar de tudo o que aconteceu, o Ivo tem o direito de ser feliz, a amar, a abraçar sem estar a olhar à volta a ver se estão a tirar fotografias ou não. O Ivo não é culpado de nada, apesar de ter [sido condenado] a uma pena suspensa de dois anos. A meu ver, todos nós já conduzimos com pessoas ao lado e podia ter acontecido [a mesma tragédia]. Já conduzi com o meu namorado [Vasco] ao lado e ia a 130km/h e podia ter acontecido a mesma coisa", partilhou. "Não é por isso que ele tem de ser martirizado, não tem que estar 10 anos sem ninguém nem assumir ninguém. [...] Por eu me apaixonar novamente não quer dizer que não amasse a outra pessoa incondicionalmente", disse ainda a atriz.