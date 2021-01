A princesa Diana foi aconselhada a usar uma peruca para ficar parecida com Camilla Parker Bowles e, desta forma, 'apimentar' o seu casamento com o príncipe Carlos.

Esta foi uma revelação feita no novo livro do biógrafo real Robert Lacey, o mesmo responsável pelo conteúdo da série da Netflix 'The Crown'.

O conselho terá sido dado por um dos amigos de Lady Di depois desta na brincadeira ter referido que estava disposta a embriagar o companheiro.

"E que tal apagares a luz e usares um peruca loira? Pode ser que te confunda com a Camilla", afirmou uma das pessoas.

"A Diana riu às gargalhadas. Depois de uma dura reflexão, ela aceitou a realidade da 'senhora' na vida dele", descreve Robert.

Recorde-se que Carlos e Diana casaram em 1981. O divórcio chegou em 1996.

