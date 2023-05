Diana Chaves ficou rendida a um dos conjuntos que faz parte da nova coleção assinada por Rita Pereira para a marca Atelier Fusion.

Trata-se de um coordenado de calções e top, usado já pela apresentadora e atriz em duas ocasiões distintas.

Primeiramente, Diana brilhou com o conjunto numa emissão do programa 'Casa Feliz', da SIC, e mais tarde ao participar no novo espetáculo de Salvador Martinha.

Rita Pereira mostrou-se agradecida ao ver a colega apaixonada pelas suas peças e reagiu publicamente:

"Obrigada. Diana Chaves a arrasar com a coleção Atelier Fusion by Hyndia".



© Reprodução Instagram/ Rita Pereira

No site da marca, os calções jacquard piel animal encontram-se à venda por 95 euros e o top por 89 euros. No total, são necessários 184 euros para ter um look igualzinho ao de Diana Chaves.

