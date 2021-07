Diana Chaves esteve à conversa com Sofia Escobar no 'Casa Feliz', da SIC, e lembrou o momento em que pediu um autógrafo à artista, em Londres.

“Agora que te recebo aqui, de repente, viajei mais de dez anos... Há mais de dez anos – não sei se te recordas, mas eu recordo-me porque acho que foi a primeira vez que pedi um autógrafo – em Londres, fui passar uns dias com a família e fomos ver ['O Fantasma da Ópera']", começou por lembrar

"Fomos ver o dia para vermos o 'O Fantasma da Ópera' com a Sofia Escobar. No final do espetáculo fiquei à espera lá atrás, na porta dos artistas, para pedir um autógrafo, super orgulhosa", contou.

Veja este momento no vídeo abaixo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Casa Feliz (@casafeliz)

Leia Também: Com João Baião ausente, Diana Chaves sozinha no 'Casa Feliz'