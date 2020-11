Diana Chaves ficou muito emocionada com a história de um menino, o pequeno Guilherme, que perdeu a batalha contra o cancro.

A apresentadora recebeu no programa 'Casa Feliz', da SIC, esta terça-feira, os pais da criança que deram a conhecer o seu testemunho.

Com os olhos cheios de lágrimas, Diana pediu ajuda ao colega João Baião para conduzir a entrevista com Marisa e Mário, os pais do pequeno Guilherme, que morreu com leucemia.

"Esta conversa não vai ser fácil, já sabia disso. Se calhar vou ter que pedir ao João para vir para aqui", começou por dizer a apresentadora, muito emocionada. E Baião rapidamente se deslocou para junto de Diana. "É melhor ficares aqui. Isto acontece, estamos em direto, é uma conversa muito difícil", acrescentou.

"Não queria estar aqui a por-vos nesta situação, mas chama-se empatia, no fundo, quando não conseguimos controlar aquilo que sentimos", continuou, falando diretamente para os pais de Guilherme. "Aquilo que senti ao ler esta história foi que vocês são uns pais incríveis, de uma força inimaginável e, quando souberam do diagnóstico do vosso menino, do Gui, tinham mais um bebé com três meses, o Salvador, que está agora aqui a brincar. É lindo", destacou.

