Este fim de semana, Diana Bouça-Nova registou para as redes sociais mais um momento da segunda gravidez e alegrou os seguidores com uma novidade: o sexo do bebé.

A apresentadora e jornalista já é mãe de Francisco, de quatro anos, e revelou que a família vai aumentar com a chegada de mais um menino.

"Os meus rapazes! E o meu reinado continua, ahahaha", escreveu na legenda da recente publicação.

Vale referir que o bebé, tal como o primogénito, irá nascer fruto do casamento com Francisco Coelho Lima.

