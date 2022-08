Hoje, 19 de agosto, João Pinto completa 51 anos de vida, data que foi assinalada pela filha, Diana Baía Pinto, que aproveitou a ocasião para ir ao álbum de memórias.

Partilhando duas fotografias antigas, Diana referiu na legenda de uma publicação no Instagram: "Este miúdo faz hoje 51 anos. Continua com este brilho no olhar e felizmente já não veste ganga com ganga. Parabéns Papi, que continuemos a festejar por muitos mais anos!".

Recorde-se que Diana é fruto do anterior casamento de João Pinto e Carla Baía.