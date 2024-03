Bruna Gomes e Bernardo Sousa casaram-se e há uma fotografia que confirma o que já todos suspeitávamos.

Depois de familiares do casal terem publicado imagens de uma festa na ilha da Madeira que parecia ser um casamento, eis que Flávio Furtado partilhou uma nova imagem, desfocada, na qual é possível ver, ainda que com dificuldade, os noivos no momento da troca das alianças.

O registo foi depois partilhado por Bruna e Bernardo, o que assim confirma que o casamento aconteceu realmente. Ora veja:



© Instagram/Bruna Gomes e Bernardo Sousa



© Instagram/Bruna Gomes e Bernardo Sousa

