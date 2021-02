Dolores Aveiro começou o dia com uma dedicatória a Cristiano Ronaldo,a propósito do 36.º aniversário do craque, e mais tarde regressou às redes sociais para destacar que esta sexta-feira é também dia de jogo do Sporting.

O clube dos leões defronta o Marítimo pelas 19 horas e a matriarca deixou-lhe uma mensagem de força, como é aliás seu hábito.

"Boa sorte para meu Sporting", afirmou.

