Esta quarta-feira, 24 de março, é especial para o clã Aveiro, como Elma fez saber numa publicação na sua página de Instagram. A irmã de Cristiano Ronaldo destacou o 90.º aniversário do avô com uma ternurenta mensagem que acompanhou uma fotografia de ambos.

"Hoje faz 90 anos, 90 anos de sabedoria, amizade e amor. Foi das pessoas mais maravilhosas que conheci na vida. Deus põe estas pessoas maravilhosas no meu caminho para me ensinar ainda mais o que é o amor!!! Meu (avô), hei de te levar no meu coração toda vida", escreveu.

Esta data feliz, recorde-se, é vivida uma semana depois da família chorar a morte do irmão de Dolores Aveiro.

