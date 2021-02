Esta terça-feira foi particularmente animada para Blaya Rodrigues, que, tal como várias figuras públicas, não deixou passar em branco o dia de Carnaval. Contudo, a artista foi mais além e, não só se mascarou, como decorou a casa a rigor.

"Desde criança que fui habituada, juntamente com o meu pai, a mascarar-me! E a sair pelas ruas de Ferreira do Alentejo. Apesar do confinamento, podemos fazer festa em casa! Para mim o Carnaval não é sair e ficar toda bêbeda... o Carnaval para mim é sair da rotina mais a diversão", afirmou.

Para fazer a festa, contou com a boa disposição da filha, Aura, e dos pais. "Tenho sorte em ter uns pais que alinham comigo nestas coisas! E acho que a Lau também tem sorte de ter uns avós e uma mãe que gosta disto!!! Viva ao Carnaval", rematou.

A mensagem de Blaya acompanha uma fotografia da família, publicada no Instagram, num momento de grande animação. Veja abaixo.

