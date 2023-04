O domingo de Páscoa, 9 de abril, promete este ano ser em grande para os canais televisivos portugueses. SIC e RTP1 reservaram para hoje grandes estreias, que prometem colocar a TVI em maus lençóis no que às audiências televisivas diz respeito.

Daniela Ruah estreia-se como apresentadora na SIC

O canal de Daniel Oliveira, diretor de programas, reservou para a noite de domingo a estreia de 'Os Traidores'. O formato, apresentado por Daniela Ruah, chega à antena depois do 'Jornal da Noite'.

"Vim só confirmar o extraordinário desempenho da Daniela Ruah na apresentação de 'Os Traidores', que estreia hoje na SIC. Confirmado", declarou Daniel Oliveira a poucas horas da estreia.

'The Voice Kids' está de volta

Os fãs de 'The Voice' têm motivos para sorrir. A versão 'kids' do programa de talentos estreia hoje na RTP1.

Apresentado por Catarina Furtado, o formato terá como mentores Carlão, Fernando Daniel, Aurea e Bárbara Tinoco.

"Estreia hoje uma das aventuras mais bonitas de sempre! Vai ser bom ter-vos desse lado hoje à noite na RTP! Até já", declarou Aurea nas redes sociais.

Como irá a TVI combater as estreias dos rivais?

Com um reality show em antena que ainda não conseguiu convencer totalmente o público, a TVI tem a difícil missão de combater as estreias dos rivais.

Para a noite de domingo, o canal preparou grandes surpresas em 'O Triângulo'. "Hoje é noite de gala e eles nem sabem o que os espera", promete a produção do formato, conduzido por Cristina Ferreira.

Três ex-concorrentes do 'Big Brother', Miguel Vicente, Diana Lopes e Mafalda Diamond vão visitar a casa para dar "presentes envenenados" aos participantes e há ainda no ar a possibilidade de existirem várias expulsões. O Mestre fez na sexta-feira um comunicado no qual alertou que todos os concorrentes "devem ter as malas feitas" este domingo.

