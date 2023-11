Bibá Pitta lançou no final da semana passada um projeto que lhe é muito especial, o conto 'As Tuas Asas' com as ilustrações de Mafalda Mota.

Em conversa com o Fama ao Minuto, na véspera do lançamento da obra, realçou que já tinha o desejo de elaborar este projeto. "Mais do que um conto, é uma mensagem", afirmou.

"Não começa com o 'era uma vez' e nem acaba com 'eram felizes para sempre'. Não! É um grito de amor e uma homenagem à diferença. Mas à diferença com o propósito de que devemos deixar as pessoas voarem à maneira delas e não à nossa maneira", acrescentou.

Questionada se é isso mesmo que faz com a filha Madalena, que tem Síndrome de Down, respondeu: "Claro! Foi sempre o que fiz com a minha filha. O que ela consegue, ótimo, o que ela não consegue, vamos por outro lado, e o que não conseguir mesmo, paciência. Também há muita coisa que eu não consigo. Há muita coisa que todos nós não conseguimos".

Bibá Pitta salientou ainda a importância de "deixar voar e aplaudir cada voo que a pessoa dá". "Por mais pequeno que ele seja, é o que devemos fazer, dar autoestima, dar amor, respeitar o outro", completou.

Bibá Pitta, recorde-se, é casada com Fernando Gouveia, com quem tem quatro filhos em comum, Tomás, Madalena, Salvador e Dinis. É também mãe de Maria, fruto de uma relação anterior.

