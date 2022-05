Bárbara Bandeira aproveitou os dias quentes, que se têm feito sentir, para dar os primeiros mergulhos do ano, revelam as suas mais recentes partilhas na rede social Instagram.

A cantora, de 20 anos, desfrutou de uma pausa na sua rotina corrida para os primeiros banhos de sol e para uma sessão fotográfica relacionada com uma campanha publicitária para a marca Heineken.

Ao posar em biquíni, Bárbara mostrou-se confiante nas suas curvas e despreocupada com as críticas que recebeu no passado. Agora, a caixa de comentários da partilha tem apenas espaço para as muitas mensagens positivas que recebeu. "Deusa", é um dos elogios que mais se repete.

Leia Também: Bárbara Bandeira radiante após receber prémio. "Fizemos a canção do ano"