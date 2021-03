Um dia depois de se ter assinalado o Dia Internacional da Mulher, Fernando Rocha usou a sua conta oficial de Instagram para partilhar um sentido desabafo onde revela a sua opinião sobre o muito trabalho que há ainda a fazer para conseguir a deseja igualdade de género.

"Ontem foi o dia da mulher, hoje mostro-vos um jogo de tabuleiro dos anos 50 fabricado pela gigante americana MB.

(Que p**** de lata que aqueles gajos tinham)", começa por declarar, partilhando a imagem do tabuleiro onde se vê os homens a jogar e as mulheres atrás a lavar a loiça.

"As mentalidades mudaram e ainda bem. Quer dizer, não mudaram, estão a mudar, porque ainda falta mudar muita coisa. Mas com a vontade de mudar também aparece a m**** do exagero dos radicais. O ideal é mudar mentes duma forma moderada. Mas quando essa harmonia chegar, eu já não devo cá andar", acrescenta, realçando por fim aquilo que na sua opinião deveria ser o objetivo maior .

"Detesto machismo. Detesto femismo. Adoro igualdade de género", termina.

