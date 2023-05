Joana Diniz submeteu-se recentemente a uma nova cirurgia estética. A antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' fez uma remodelação corporal, cujos detalhes foram agora revelados pela Clínica Milénio.

Depois de terem recebido várias mensagens com questões sobre o procedimento estético ao qual Joana se tinha submetido, os responsáveis pela clínica resolveram explicar ter-se tratado de uma remodelação corporal "através de técnicas de lipoescultura".

A cabeleireira foi operada "com anestesia local e sedação, sem necessidade de internamento", sendo que "foram retirados cinco litros de gordura".

Quanto ao resultado final, é alertado de que este só é visível "três meses após o procedimento" e que pode variar "variam consoante os casos, de acordo com a quantidade de gordura a retirar, região do corpo a tratar, cuidados pós-operatórios, colaboração do doente, exercício físico".

No caso de Joana Diniz, recorde-se, esta não é a primeira lipoescultura à qual se submeteu. A ex-'Casa dos Segredos' já fez várias alterações no corpo com recurso à cirurgia estética.

Leia Também: Joana Diniz submete-se a procedimento estético e recebe apoio do namorado