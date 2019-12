Esta quadra natalícia, Cristiano Ronaldo decidiu fugir à tradição de passar a consoada com toda a família e realizou uma viagem apenas com a namorada, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos.

Depois de muito se especular envolta do destino escolhido, a companheira do craque desfez o mistério esta quinta-feira nas redes sociais revelando que se encontram no Dubai.

"Aproveitar a vista", escreveu Georgina Rodríguez na legenda de uma fotografia na qual surge numa mota de água com a cidade como pano de fundo.

