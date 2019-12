Dolores Aveiro recebeu em sua casa, na Madeira, grande parte do clã Aveiro para juntos celebrarem a quadra natalícia. Porém, as festividades contaram com uma ausência de peso: Cristiano Ronaldo.

O craque viajou e passou o Natal na praia ao lado da mulher Georgina Rodríguez e dos quatro filhos: Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

Nas redes sociais, este foi o primeiro registo a dar-nos conta de como o casal viveu esta quadra festiva:

Já na Madeira, Dolores contou com a companhia dos seus outros filhos: Katia, que veio do Brasil para estar junto da família, Elma e Hugo. E a avaliar pelas imagens até agora divulgadas nas redes sociais, animação não faltou no Natal do clã.

