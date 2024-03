Carolina Deslandes vai lançar um dueto com Salvador Sobral, um anúncio feito pela própria na sua conta no Instagram.

Numa publicação na qual se pode ver uma fotografia dos dois cantores, Carolina revela que a música foi gravada hoje e aproveita ainda para contar como conheceu o músico, de quem é amiga.

"Conhecemo-nos com 15 anos. Apanhávamos o mesmo autocarro e dividíamos phones de ouvido, com aquele MP3 da creative cheio de fita cola, porque a tampa da pilha caía sempre. Mostrou-me canções do Stevie Wonder que eu não conhecia, e sonhava muito. Partilhávamos o sonho de sermos músicos e de cantarmos, e partilhávamos uma amizade muito bonita daquelas em que se trocam mil mensagens a falar das coisas mais insignificantes às mais importantes", começou por escrever.

"Gravámos hoje o nosso primeiro dueto, 17 anos depois. Não nos vemos muito, nem falamos muito - mas os amigos que se fazem em puto conhecem-se sempre e é mesmo bom ser fã dos amigos", concluiu.