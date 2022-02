Na tarde de hoje, 2 de fevereiro, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa da TVI Laura Galvão, ex-concorrente do reality show 'Big Brother Famosos'. Questionada sobre o que espera do futuro, a atriz notou que deseja continuar a trabalhar na área da representação, embora tenha sido alvo de comentários negativos a este respeito.

"Acho que vou continuar a seguir a minha profissão. Tenho a certeza absoluta. Sei que vou ter trabalho a seguir, apesar de muita gente me dizer: 'ah, entraste num reality show, desististe e ninguém te vai chamar para mais nada'", confessou, notando que tenta não ligar a este tipo de palavras, mantendo-se, por isso, afastada das redes sociais.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Laura Galvão testa positivo à Covid-19. "Estamos bem"