A artista Raquel Tavares não decora a casa a rigor no Natal, como contou em conversa com o Fama ao Minuto num evento promovido pela Auchan.

"Não sou a pessoa mais entusiasta do Natal, nem pouco mais ou menos. Porque, em comparação, gosto muito do Carnaval, do Santo António, do fim de ano e do meu aniversário. O Natal confesso que não é uma época que adore. Estou com a família quando é possível, mas nunca fomos muito entusiastas", começou por dizer.

"Claro que a desigualdade existe todo o ano, sabemos disso, mas é um facto que no Natal está mais evidente. Ou pelas ações de caridade, ou porque a televisão nos inunda com imensos eventos em que nos esfregam nos olhos a disparidade que existe - não quer dizer que os outros não sejam sensíveis a isso, eu sou demasiado, talvez", acrescentou.

Desde que vivo sozinha, na minha casa nunca entrou um enfeite de Natal, sequer

"E depois também porque acho que este tipo de ações que acontecem no Natal deviam-se estender ao longo do ano. Mas não vou mudar o mundo, nem pretendo dizer com isto que não é bem feito o que se faz. Claro que é", partilhou ainda.

E sendo esta a visão de Raquel Tavares, os enfeites natalícios não são visíveis em sua casa. Aliás, realça, não monta a árvore "há anos". "Desde que vivo sozinha, na minha casa nunca entrou um enfeite de Natal, sequer", afirmou.

No entanto, apesar de não ser fã desta época festiva, não deixa de se juntar com a família. "Mas só mesmo no dia 24, e depois só quero que chegue o dia 26 e pensar que o Natal já é só para o ano. Sou essa pessoa, não gosto genuinamente do Natal", frisou.

Eu ajudo a comer, sou ótima. Gosto da gastronomia do Natal, lamento é que só seja no Natal

Ainda assim, à conversa com os jornalistas no evento, recordou que "em miúda" tinha outra perceção. "Mas a partir do momento em que fui ganhando alguma consciência da coisa, especialmente na minha independência, pensei que isto não era para mim. Além que depois é uma chatice ter de desmontar tudo e ter de limpar, não é uma coisa muito boa. Portanto, não é a minha cena", disse, sempre com um sorriso no rosto e destacando-se também pelo bom humor.

E na cozinha? Mete as 'mãos na massa'? "Eu ajudo a comer, sou ótima. Gosto da gastronomia do Natal, lamento é que só seja no Natal", rematou.

