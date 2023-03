Ana Guiomar partilhou com os seguidores um desabafo relacionado com a morte do cão Bart.

Ana Guiomar voltou a recordar o pequeno Bart, o cão que morreu no passado dia 29 de novembro. A atriz partilhou nas redes sociais uma fotografia do 'patudo' Trekkie e, na legenda, fez um desabafo sobre o que acontece todas as noites na sua casa. "Anda marido, vamos dormir! E ele vem, todo contente. Desde que o Bartezinho partiu, tomou o lugar dele na cama, ou melhor, dentro da minha cama. E eu adoro", escreveu Ana. Veja abaixo a publicação em causa. Leia Também: Ana Guiomar celebra o aniversário do seu "amor maior"