Ao contrário da maioria das pessoas, as celebridades de Hollywood, do mundo da música e mesmo do desporto conseguem construir carreiras de grande sucesso que lhe valem fortunas de milhões.

Contudo, nem todas conseguem manter a disciplina financeira necessária para não perder o dinheiro.

É o caso das personalidades que estão em destaque na presente galeria.

Consideradas milionárias, a certo momento da sua vida tiveram de declarar a falência e refazer a sua vida.

Entre elas há nomes como 50 Cent e Michael Jackson.

Clique na galeria para conhecer as restantes.

