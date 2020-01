Mila Kunis pode pertencer ao grupo de estrelas de Hollywood, mas este estatuto não impede que a atriz mantenha uma vida normal como qualquer mulher e mãe. Conforme se pode ver através de imagens divulgadas pela imprensa internacional, recentemente a atriz foi vista às compras no supermercado acompanha pelo filho, Dimitri, de três anos e ainda Wyatt, de cinco.

As imagens mostram a cumplicidade que une mãe e filho.

Recorde-se que ambas as crianças são frutos do relacionamento de Mila com Ashton Kutcher.

Ora veja...

[Uma das imagens captadas do momento] © Reprodução/RevistaQuem/ The Grosby Group

