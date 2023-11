Os reis de Espanha estão em visita oficial à Dinamarca, motivo pelo qual a rainha Margarida ofereceu um jantar de gala em sua honra na noite desta segunda-feira, dia 6 de novembro, no Palácio de Christiansborg, em Copenhaga.

De acordo com a imprensa internacional, o menu estava composto por três pratos - um de peixe, outro de carne e um vegetariano - e sobremesa.

A refeição foi inaugurada com um soufflé de linguado com legumes Barigoule, seguido de perna de gamo da Trend - uma região onde a família real tem um campo de caça - com timbale de couve, cerejas de Gråsten - local onde costumam passar férias - e molho Grand Veneur.

O menu foi ainda composto por uma tarde de cogumelos com agrião e, por fim, bolo Concorde.

