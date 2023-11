O Castelo de Christiansborg, em Copenhaga, foi na noite desta segunda-feira, dia 6 de novembro, palco de um jantar de gala em homenagem aos reis Felipe VI e Letizia, que se encontram na Dinamarca naquela que é a sua primeira visita de Estado ao país nórdico desde que subiram ao trono em 2014.

O jantar foi oferecido pela rainha Margarida e estiveram também presentes os príncipes herdeiros Frederico e Mary, assim como a irmã mais nova da rainha, a princesa Benedita.

Para esta ocasião, Letizia usou um vestido azul escuro de Felipe Varela e escolheu uma das peças mais importantes da joalheria da família real espanhola: A Tiara de Lis, criada em 1906 pela firma espanhola Ansorena, em platina e diamantes. Este diadema foi um presente do rei Afonso XIII para a sua noiva, a princesa Vitória Eugénia de Battenberg, que o usou no dia do casamento, celebrado a 31 de maio de 1906.

A princesa herdeira Mary optou por um vestido acinzentado de brilhantes assinado por Lasse Spangenberg, uma peça ajustada na cintura e com transparências na parte superior do peito. A tiara pela qual optou não faz parte das joias da Coroa dinamarquesa.

Também a rainha Margarida usou tiara e um vestido longo verde. Durante este primeiro dia de visita, a soberana condecorou Felipe VI e Letizia com a Ordem do Elefante, a mais antiga e nobre Ordem da Dinamarca.

