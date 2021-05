Kristen Bell falou abertamente sobre a batalha que travou durante 22 anos contra a depressão e os métodos que usou para ultrapassá-la.

A estrela de 'Veronica Mars', de 40 anos, revelou que chegou a experimentar drogas alucinogénias e que o seu marido, Dax Shepard, sempre esteve lá para a apoiar.

A atriz notou que recorreu a todos os tipos de tratamentos, incluindo medicação, meditação e sessões de terapia.

Foi nesta fase que deu uma oportunidade aos cogumelos mágicos, depois e ter lido o livro de Michael Pollan - 'How to Change Your Mind'. Na altura, Kristen falou com o seu médico acerca desta possibilidade.

Tais declarações foram feitas durante uma entrevista à Dra. Priyanka Wali que deixou um alerta quanto à procura deste género de substâncias, evidenciando a importância de haver a supervisão de especialistas nestes casos. Para além disso, em alguns países, esta droga é ilegal.

