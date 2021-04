Depois de ter participado e ter sido eliminado do 'All Together Now', o candidato de Penafiel, José Moreira, esteve à conversa com os jornalistas esta segunda-feira, 26 de abril.

Aos 16 anos, o jovem deixou o painel de jurados surpreendidos com a sua voz, tendo estado perto de ir à semifinal do programa de Cristina Ferreira. No entanto, mesmo tendo ficado pelo caminho, a experiência de participar já foi compensadora.

"[Não fiquei triste] porque pela experiência valeu a pena", afirmou, destacando sobretudo a oportunidade única de ter cantado para nomes muito conhecidos e ter dado a conhecer o seu "talento".

Entre os jurados estava um nome que mais se destacou aos olhos de José Moreira, Paulo Sousa, que é também uma inspiração para o jovem de Penafiel. Ao artista juntam-se outras inspirações, como Ariana Grande, Fernando Daniel e Marisa Liz.

Questionado sobre se estava nervoso quando gravou o programa, o concorrente confessou que "sim". "Mas à medida que o tempo foi passando, os nervos desapareceram", acrescentou, não deixando também de confessar o quanto foi "assustador" pisar o palco do 'All Together Now'.

Ainda assim, a felicidade acabou por falar mais alto. "Fiquei feliz por saber que consegui conquistar alguns jurados e saber que eles gostaram da minha atuação", afirmou.

E as reações à participação no programa da TVI? "Ainda nem sei, mas acho que quando chegar à escola vai ser um bocado caótico", disse.

Aos 16 anos, José Moreira já pensa no futuro e sonha "conciliar uma carreira na música com outra relacionada ao designer".

Ao fazer parte do 'All Together Now', o jovem espera que este projeto lhe possa abrir novas oportunidades no futuro.

Esta não foi a primeira vez que participou num programa televisivo. Aos 8 anos, José esteve também no 'The Voice Kids', tendo chegado às semifinais com a mentora Raquel Tavares.

Leia Também: Cristina Ferreira "arrasadora" com visual dramático no 'All Together Now'