No início deste ano, Gwyneth Paltrow esteve no centro das atenções ao lançar uma linha de velas com cheiro a vagina. Uma novidade algo insólita que gerou bastante controvérsia e que levou a atriz a querer ir mais além.

Pois é, acaba de ser apresentado o novo produto: uma vela com aroma a orgasmo!

Por via virtual, a estrela de Hollywood foi convidada de Jimmy Fallon no programa 'The Tonight Show' e foi aí que deu a conhecer a novidade.

A partir de casa, Gwyneth Paltrow partilhou o produto, destacando que a embalagem conta com a imagem de fogo de artificio - algo que deixou Jimmy Fallon às gargalhadas.

Pode ver o momento no vídeo abaixo.

